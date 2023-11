Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, è attualmente al centro di un dibattito sulle richieste degli Stati Uniti riguardo a una pausa umanitaria nel conflitto in corso. Secondo i media israeliani, Netanyahu sta prendendoin considerazione la possibilità di un cessate il fuoco di diverse ore, come riportato da Kan News in lingua ebraica. La questione sarà uno dei principali punti all’ordine del giorno durante la visita in Israele del segretario di Stato americano, Antony Blinken, prevista per domani.

La decisione di valutare la richiesta di una pausa umanitaria è un segnale di un possibile rallentamento nelle ostilità e una maggiore attenzione alle questioni umanitarie in mezzo al conflitto in corso nella regione. La situazione rimane fluida, e la visita di Blinken potrebbe contribuire a definire ulteriori sviluppi nel conflitto tra Israele e Hamas.