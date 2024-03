La richiesta della Lega del terzo mandato per i governatori si scontra nuovamente con il no degli alleati, che al Senato hanno bocciato anche l’emendamento sull’eliminazione del ballottaggio per i sindaci. Sebbene diviso su questa questione, il centrodestra si unisce sulla giustizia: durante una riunione a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni e Carlo Nordio hanno accelerato sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm).

Dopo una pausa autunnale, il centrodestra torna a concentrarsi sulla giustizia, rinunciando temporaneamente alla priorità sulla riforma del premierato. Nonostante la prima bocciatura dell’emendamento in commissione, la Lega ha deciso di insistere sul terzo mandato, ma ha accettato di trasformare la proposta sul ballottaggio dei sindaci in ordine del giorno, dopo le critiche ricevute.

Tuttavia, la Lega avverte che la partita sul terzo mandato non è ancora chiusa e continuerà a proporre la sua agenda in futuro. Il centrodestra sta valutando diverse opzioni per trovare un compromesso, incluso l’ampliamento del limite dei mandati a tre, ma non per i governatori attualmente in carica.

Nel frattempo, il dossier sulla giustizia rimarrà caldo nelle prossime settimane, con Meloni che ha convocato una riunione per accelerare sulle riforme necessarie. Nordio, viceministro della Giustizia, si è impegnato a presentare una bozza entro i primi di aprile, in vista dell’approvazione del disegno di legge costituzionale.

Nonostante voci di dissidi, il governo assicura che c’è una perfetta sinergia su questo tema. La Lega, d’altra parte, vuole accelerare sull’Autonomia, come dimostra il recente vertice di maggioranza con il ministro Calderoli.