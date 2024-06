Il Prof. Vincenzo Ambrogi, Direttore Chirurgia Toracica ” un lavoro di squadra, una grande organizzazione ”

Il 31 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro il fumo di sigaretta, la Chirurgia Toracica diretta dal Prof. Ambrogi si è fatta portavoce di una importante iniziativa, ha infatti eseguito la maratona chirurgica in sala operatoria di 24h, la prima volta nel nostro Policlinico.

La collaborazione, la professionalità e l’affiatamento tra equipe chirurgica, anestesiologica e infermieristica ha permesso di eseguire ben 8 interventi chirurgici su pazienti affetti da neoplasia polmonare andando così a smaltire le liste d’attesa.

La sessione chirurgica è terminata intorno alle 6:40 del 1 giugno e tutti i pazienti operati sono stati dimessi dalla “recovery room” in condizioni generali stabili rientrando così nei loro reparto di degenza per il proseguo delle cure.

Lavorare INSIEME ci rende piu’ forti, nella prevenzione come nella cura. Questa intensa giornata testimonia la passione di questi professionisti che sono anche un eccellente esempio per le giovani generazioni.