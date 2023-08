La proposta riguardante la norma sugli extraprofitti delle banche è stata introdotta e presentata durante il Consiglio dei Ministri (Cdm) dal ministro dell’Economia, Giorgetti. Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la proposta ha ricevuto un consenso unanime da parte di tutti i membri del Cdm, ottenendo così l’approvazione.

Urso ha sottolineato che la misura non è né di destra né di sinistra ed è stata concepita per riportare equità. Inoltre, ha affermato che questa misura è già presente in altri paesi europei e che non è vero che i prezzi dei carburanti siano aumentati nonostante l’obbligo per i distributori di esporre i cartelli con il prezzo medio.

Secondo Urso, grazie anche a questa misura, l’Italia ha un prezzo industriale dei carburanti, depurato dalle tasse, inferiore rispetto a Spagna, Germania e Francia. Ha aggiunto che il valore medio della benzina è diminuito di 2 centesimi nell’ultima settimana. Queste dichiarazioni fanno parte del dibattito sulle politiche economiche e delle aziende che stanno attualmente interessando il paese.