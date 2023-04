Notte di violenza a Marsiglia. Tre ragazzi sui 20 anni sono stati uccisi e altri tre sono in pericolo di vita a causa di colpi di arma da fuoco, in tre diverse sparatorie avvenute in alcuni sobborghi popolari a nord della città, dove spesso avvengono traffici di droga.

La polizia, intervenuta nelle zone colpite, ha confermato che ci sono almeno altri cinque feriti, ma meno gravi. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria, nella speranza di trovare i responsabili di queste violenze.

Con i tre morti di questa notte, sale a 13 il numero di persone uccise dall’inizio dell’anno a Marsiglia, in molti casi legati al traffico di droga.

La prima sparatoria, con due vittime, è avvenuta intorno alla mezzanotte nei pressi di Castellas, nell’arrondissement 15. Successivamente, una seconda sparatoria è avvenuta in un’altra zona della città, vicino ad Aygalades, anch’essa teatro di regolamenti di conti tra la malavita. Complessivamente, queste due sparatorie hanno colpito sei persone ferite, di cui una in pericolo di vita.

Poco prima dell’una di notte, è avvenuta una terza sparatoria nel 2° arrondissement di Marsiglia, vicino al quartiere portuale di La Joliette. Una persona è stata uccisa e altre due sono in terapia intensiva.

La situazione in città è sempre più preoccupante, con la ripresa della violenza di matrice criminale, in particolare del traffico di stupefacenti. È necessario che le autorità agiscano rapidamente per garantire la sicurezza dei cittadini, continuando a lottare contro la criminalità organizzata.