Nella finale delle Nitto ATP Finals 2023, il tennista serbo Novak Djokovic ha conquistato il titolo sconfiggendo Jannik Sinner in una partita a senso unico con il punteggio di 6-3, 6-3. Questa vittoria rappresenta il settimo successo di Djokovic alle Finals, rendendolo il tennista più vincente nella storia del torneo dei ‘Maestri’. Il campione serbo ha elogiato la sua performance, definendola una delle migliori della stagione, e ha sottolineato la soddisfazione di aver superato avversari di calibro come Alcaraz e Sinner.

Nonostante la sconfitta in campo, Jannik Sinner ha ricevuto un caloroso applauso dai tifosi al Pala Alpitour. Il giovane talento italiano è il primo del suo paese a raggiungere la finale del torneo dei ‘maestri’, e la sua prestazione ha contribuito a far crescere la sua notorietà e il suo valore come testimonial. Nonostante la sconfitta, Sinner è l’unico contendente al premio speciale di 4,8 milioni di dollari per il vincitore “imbattuto”, avendo vinto tutte le sue partite precedenti nel torneo.

La finale è stata seguita da un ampio pubblico, registrando un record per il tennis su Sky. L’incontro tra Sinner e Djokovic ha attirato una media di 819 mila spettatori, diventando il secondo miglior ascolto di sempre per una sfida di tennis su Sky. Anche la semifinale tra Djokovic e Alcaraz ha ottenuto ottimi ascolti, confermando l’interesse del pubblico per le prestazioni dei grandi nomi del tennis. La finale e le prestazioni di Sinner hanno contribuito ad aumentare ulteriormente l’attenzione su di lui, con stime che indicano un valore come testimonial intorno ai 20 milioni di dollari all’anno.

Nonostante la sconfitta, Jannik Sinner si posiziona attualmente al quarto posto nella classifica ATP, con la possibilità di salire a 6.990 punti a Torino, rimanendo comunque staccato dal terzo posto occupato da Medvedev. La settimana delle ATP Finals è stata un trampolino di lancio per Sinner, che potrebbe vedere ulteriori successi riflettersi non solo in termini di prestigio, ma anche economicamente nel corso della sua promettente carriera.