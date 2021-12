ROMA – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato il Novavax, un nuovo vaccino contro il Covid. L’ok al nuovo vaccino da parte della Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa è arrivato ieri sera, dopo il parere positivo espresso qualche giorno fa anche dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Il nuovo vaccino pare che abbia un un’efficacia di circa il 90 per cento nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica, anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Sarà disponibile in Italia da gennaio e verrà utilizzato per i soggetti over 18. In totale, quindi, sono 5 i vaccini approvati da Ema ed Aifa contro il Covid: Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson e Novavax.