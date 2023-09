VITERBO- La ASL di Viterbo ha dato il via libera per l’acquisizione e l’installazione di una nuova strumentazione di cardiologia presso l’ospedale di Belcolle. Si tratta di un sistema portatile motorizzato ricondizionato per radioscopia, completodi accessori, destinato all’unità operativa complessa di cardiologia per lo studio funzionale dell’elettrofisiologia cardiaca. L’investimento complessivo ammonta a 42.700 euro, inclusa l’IVA al 22%, in quanto si tratta di un acquisto completamente nuovo.

Lo studio elettrofisiologico svolge un ruolo cruciale nella diagnosi delle aritmie cardiache, fornendo le basi necessarie per un trattamento efficace. In particolare, il cardiologo elettrofisiologo è specializzato nello studio delle disfunzioni elettriche del cuore, tra cui extrasistoli, tachicardie, bradicardie e fibrillazioni.

La nuova attrezzatura, fornita dalla ditta Gelmec Srl di Roma dopo una trattativa diretta, è stata selezionata per la sua compattezza, robustezza e facilità di utilizzo, rendendola adatta anche per le sale operatorie di dimensioni ridotte. Questo sistema è progettato per essere utilizzato in diverse applicazioni vascolari e multidisciplinari ed è dotato di un tubo radiogeno con elevata capacità termica e una tensione massima di almeno 110 kV. La modalità di emissione è sia continua che pulsata, con una frequenza indicativa di 12 impulsi al secondo.

Il cardiologo elettrofisiologo gioca un ruolo fondamentale nella gestione delle aritmie cardiache, in particolare quelle ventricolari. Questa nuova attrezzatura consentirà all’ospedale di Belcolle di migliorare ulteriormente la diagnosi e il trattamento delle aritmie cardiache, migliorando la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti con disturbi cardiaci.