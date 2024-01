ROMA – Il Policlinico Tor Vergata accoglie un numero notevole di pazienti con traumi del torace, provenienti dal quadrante sud-est di Roma. Molti di questi pazienti giungono in condizioni critiche a causa di multiple fratture della gabbia toracica, una circostanza che può avere conseguenze anche mortali. Il nostro ospedale ha un’arma in più ora per fronteggiare efficacemente questo problema.

Qualche giorno prima di Natale è stato eseguito il primo intervento sul territorio di riparazione delle fratture costali multiple con l’innovativo sistema Rib Fix Blue.

Si è trattato di un paziente, vittima di incidente domestico che presentava fratture costali muliple e frammentate su tutto il fianco sinistro. La condizione clinica piuttosto complessa.

Il Prof Vincenzo Ambrogi, Direttore della UOC di Chirurgia Toracica del PTV : “Tale condizione porta rapidamente all’insufficienza respiratoria ed in alcuni casi ad infezioni polmonari con possibile allungamento dei tempi di degenza”. La equipe chirurgica ha recentemente acquisito competenze sulla tecnica Open Reduction Internal Fixation delle fratture costali che permette un’immediata stabilizzazione delle fratture, con miglioramento degli scambi respiratori ed una più rapida ripresa del paziente.

Aggiunge il Prof. Ambrogi: ” In questo caso siamo riusciti a ricostruire 5 coste e a ripararne altre 2, evitando che il paziente fosse intubato e di essere, in tempi brevi, disponibile per un nuovo intervento ortopedico per le fratture del bacino. Le condizioni cliniche del paziente, oggi, sono in costante, lento miglioramento. ”

L’intervento è durato 3 ore. Questo dispositivo consiste in un sistema di placche e viti in titanio modellabili che possono pertanto essere adattate alle caratteristiche del singolo paziente e con incisioni chirurgiche più contenute.

Il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle dichiara :” È stato un buon esempio di sinergie positive focalizzate su un unico obiettivo, grazie al team multidisciplinare di chirurghi, anestesisti, infermieri di sala operatoria e personale di supporto che ha consentito la riuscita dell’intervento.

Sono orgoglioso di questo risultato che dimostra che questo Policlinico continua a consolidarsi come centro di riferimento all’avanguardia nella gestione dei traumi del torace ed altre condizioni d’urgenza.”