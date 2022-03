MONZA- Nuovo appuntamento con i “Tè della Salute” di SYNLAB CAMLei. Mercoledì 23 marzo alle ore 18 si parlerà con i nostri Specialisti de “La bellezza oltre lo specchio: dalla chirurgia estetica alla psicologia”. L’appuntamento gratuito e rivolto al mondo femminile sarà in presenza presso l’Auditorium Angelo Gironi, al terzo piano del Polidiagnostico di Viale Elvezia.

Presenti il Medico Chirurgo Specialista in Idrologia Medica e Idrocolonterapia, il Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva, il Coordinatore Area Interspecialistica CAMLei e la Psicologa che insieme tratteranno il tema tanto delicato quanto importante della bellezza interiore ed esteriore per una donna.

Si approfondirà il concetto di bellezza con uno sguardo clinico e medico, toccando diversi punti centrali, come la ricerca di un equilibrio tra un’immagine appagante di sé e la propria felicità, la bellezza dermica e come affrontare l’invecchiamento con trattamenti antiaging non invasivi, fino a comprendere quali strumenti e risorse la chirurgia estetica offre per sentirsi la versione migliore di sé stesse.

I Tè della Salute negli anni sono divenuti un simbolo della promozione della salute e della prevenzione al femminile nella città di Monza. Inseriti nel calendario di SYNLAB-CAMLei da ormai sei anni, rispettano tutt’oggi quattro caratteristiche imprescindibili: un ambiente informale, la partecipazione di un pubblico ristretto di donne, la presenza di professionisti a completa disposizione delle partecipanti e, immancabile, un buon tè da degustare insieme.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Come sempre, la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa eventi.monza@synlab.it ed esibire, in sede di evento, la certificazione Super Green Pass.