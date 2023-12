In un contesto già teso, Hamas ha nuovamente preso di mira Israele con un attacco a Gerusalemme, interrompendo così il settimo giorno di una precaria tregua. Nel frattempo, il rilascio degli ostaggi rapiti continua in modo graduale, contribuendo ad aumentare l’ansia delle famiglie in attesa di notizie positive.

La proroga di altre 24 ore della tregua è stata concordata solo dopo che Israele ha esaminato e accettato la lista di altri 10 ostaggi da liberare in cambio della release di 30 detenuti palestinesi. Un processo che avviene a gocce, con gruppi sempre più piccoli di ostaggi liberati nel corso della giornata.

Hamas ha proposto anche la restituzione dei corpi senza vita della famiglia Bibas, che sostengono essere morta in un raid israeliano. Un video scioccante è stato diffuso, mostrando il padre Yarden Bibas accusare disperatamente Netanyahu di aver bombardato la sua famiglia, implorando che almeno i resti siano riportati in Israele per la sepoltura.

Tuttavia, il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha dichiarato che le affermazioni di Hamas sulla famiglia Bibas non sono state ancora confermate, definendo il video come un atto di terrore psicologico contro le famiglie degli ostaggi.

Nel tentativo di prolungare la tregua, Israele insiste sul coinvolgimento della Croce Rossa e sull’importanza di liberare tutte le donne e i bambini ostaggiati.

La situazione, già complessa, si è ulteriormente aggravata con un nuovo attacco a Gerusalemme, il più grave dal massacro dell’7 ottobre. Due assalitori armati hanno aperto il fuoco su persone in attesa alla fermata del bus, uccidendo tre civili e ferendone gravemente altri. Hamas ha rivendicato l’azione, invocando un’escalation della resistenza contro Israele.

Il tentativo di prolungare la tregua di almeno altri due giorni, sostenuto da Qatar ed Egitto, è ora messo in discussione dalla recente escalation degli attacchi, compreso un incidente a Beqaot nella valle del Giordano.