Il governo italiano si appresta a introdurre il nuovo Decreto Legge ‘Asset e Investimenti’, un pacchetto di misure diverse volte a sostenere l’economia del paese in vari settori. Questo provvedimento, atteso in Consiglio dei Ministri il prossimo lunedì, include una serie di disposizioni volte a affrontare questioni che vanno dalla regolamentazione dei prezzi dei voli all’incremento dei servizi di taxi, dalla sicurezza delle infrastrutture stradali alla ricostruzione post-alluvione.

Una delle principali misure riguarda una stretta sugli algoritmi utilizzati per determinare i prezzi dei voli. Secondo la bozza del decreto, la pratica di adeguare dinamicamente i prezzi dei biglietti aerei in base al momento della prenotazione sarà vietata in determinate circostanze. Questo divieto si applica alle rotte nazionali che collegano le isole, durante i periodi di picco della domanda e quando i prezzi superano del 200% la tariffa media del volo. Inoltre, è vietato l’utilizzo di algoritmi che si basano sulla profilazione web degli utenti o sul dispositivo utilizzato se ciò porta a discriminazioni.

Un’altra misura interessante riguarda il settore dei taxi. I comuni capoluogo di regione, le città metropolitane e i comuni con aeroporti internazionali saranno autorizzati a rilasciare nuove licenze di taxi attraverso un concorso straordinario. Tuttavia, l’incremento massimo delle licenze non potrà superare il 20% rispetto a quelle già esistenti. Questo concorso straordinario richiederà l’uso obbligatorio di veicoli ecologici e sarà aperto a coloro che già detengono una licenza di taxi o che soddisfano i requisiti di legge.

Il decreto prevede anche meccanismi per accelerare grandi programmi di investimento straniero in Italia. Il governo potrà dichiarare il “preminente interesse strategico nazionale” per tali progetti e nominare un commissario straordinario responsabile della loro realizzazione. Ciò mira a semplificare le procedure per progetti di almeno un miliardo di euro e facilitare il coinvolgimento di investitori stranieri, come nel caso dei colloqui con Intel per un importante investimento nel settore dei chip.

Infine, il decreto affronta anche questioni ambientali e ittiche. È prevista una spesa di 2,9 milioni di euro per la lotta alla diffusione del granchio blu, una specie che sta causando danni all’industria ittica. I fondi saranno destinati a consorzi e imprese di acquacoltura che contribuiranno alla cattura e allo smaltimento di questa specie invasiva.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato l’importanza di queste misure, definendo il settore dei taxi strategico per il paese e auspicando che la riforma consenta all’Italia di diventare una meta turistica di primo piano in Europa, in vista di eventi futuri come il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi.

In conclusione, il nuovo Decreto Legge ‘Asset e Investimenti’ rappresenta un insieme variegato di misure volte a sostenere diverse aree dell’economia italiana, affrontando questioni che vanno dalla regolamentazione dei prezzi dei voli all’incremento dei servizi di taxi e alla tutela dell’ambiente ittico.