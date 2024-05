“Invio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo questore di Latina Fausto Vinci che, dall’alto della sua importante esperienza professionale maturata, rappresenta un essenziale punto di riferimento per la sicurezza e l’ordine pubblico dell’intero territorio provinciale. Lo attende un compito complesso per una provincia esposta alla criminalità come quella di Latina, a cui però, in questi anni, le forze dell’ordine hanno saputo rispondere con grande fermezza, come testimoniano gli importanti risultati raggiunti. Un esito che è merito anche del lavoro profuso dal questore Raffaele Gargiulo, che lascia Latina per la questura di Pisa e a cui vanno i miei ringraziamenti per l’importante lavoro che ha consentito di rendere più sicura la convivenza della nostra comunità. A lui va anche il merito di aver garantito una sensibile integrazione dell’organico degli uomini e delle donne della Polizia di Stato nel capoluogo e in altre realtà territoriali, per rafforzare il presidio in zone cruciali della provincia”.

Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini.