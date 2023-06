Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, secondo quanto si è appreso. L’ex premier era stato dimesso dallo stesso ospedale il 19 maggio scorso dopo un ricovero di 45 giorni. Questo nuovo ricovero avviene a soli venti giorni di distanza dalla sua precedente dimissione, dopo un periodo di oltre un mese trascorso in ospedale a causa di un’ infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica.

I professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, in una nota, hanno spiegato che il ricovero è per sottoporsi a controlli programmati in relazione alla sua nota patologia ematologica. Hanno precisato che questa anticipazione dei controlli risponde a criteri clinici normali e non è correlata a nessuna situazione critica o di allarme. Berlusconi si trova nel reparto di degenza ordinaria e potrebbe trascorrere la notte in ospedale. Al suo fianco ci sono la sua compagna e deputata di Forza Italia, Marta Fascina, e sua figlia Marina. Berlusconi viene costantemente monitorato anche a Villa San Martino.

Domani era in programma un vertice ad Arcore tra l’ex premier e i ministri di Forza Italia, guidati dal capo delegazione e coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, per discutere della situazione politica. Tuttavia, al momento, non è chiaro se il summit sarà confermato o rinviato a causa del ricovero di Berlusconi.