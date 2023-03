VITERBO – “Ennesimo attacco diretto all’Italia e alle sue eccellenze agroalimentari questa volta da parte dell’Eupha, l’Associazione della Salute pubblica Ue che, attraverso una ‘moral suasion’ priva di argomentazione scientifiche ha come scopo quello di orientare i cittadini europeo verso l’adozione del Nutriscore come sistema di classificazione alimentare”. Così in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente della Camera e deputato azzurro, Francesco Battistoni.

“Indottrinare senza informare è il messaggio esplicito che l’Eupha rivolge e lo fa – aggiunge – solo per ridare slancio alle multinazionali francesi che dopo lo stop al sistema di etichettatura a semaforo sancito dall’Ue vedono ridotta la loro credibilità verso il Nutriscore che appare, ogni giorno che passa, come un sistema non all’altezza per aiutare i consumatori a fare scelte alimentari responsabili ma solo finalizzato a favorire un mercato economico a discapito di altri. Come Italia e grazie al Governo Meloni – conclude Battistoni – in Europa continueremo la nostra battaglia per affermare i principi di verità e di credibilità scientifica, contro l’evidente speculazione in atto per imporre regole unilaterali già bocciate da altri stati membri”.