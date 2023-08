Il Consiglio dei Ministri ha dato l’approvazione preliminare allo schema di decreto legislativo proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per recepire una direttiva europea riguardante la responsabilità civile delle auto (RC auto). Questo schema di decreto introduce importanti cambiamenti nel codice della Strada e nel codice delle assicurazioni private, con particolare attenzione ai veicoli elettrici leggeri, inclusi i monopattini.

Secondo quanto comunicato dal Ministero, il decreto amplia l’obbligo di copertura assicurativa a una serie di veicoli, indipendentemente dal terreno su cui vengono utilizzati e dal loro stato di movimento. Questo obbligo si estende anche a veicoli che operano in zone soggette a restrizioni, come quelli utilizzati negli aeroporti per il trasporto dei passeggeri tra il gate e l’aereo.

Inoltre, il decreto introduce la figura del “preventivatore”, uno strumento che consente ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle diverse compagnie di assicurazione. Questo servizio sarà accessibile sui siti web dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il decreto prevede alcune deroghe dall’obbligo di copertura assicurativa, come per i veicoli non idonei al trasporto, quelli ritirati dalla circolazione o sospesi volontariamente dalla stessa. Una novità significativa è la possibilità per gli assicurati di sospendere volontariamente la loro assicurazione, una scelta precedentemente a discrezione delle compagnie assicurative. Questa sospensione può essere prorogata più volte, ma non può superare i nove mesi nell’arco di un anno.

Con queste modifiche legislative, si prospettano importanti cambiamenti per i possessori di veicoli elettrici leggeri e altri mezzi di trasporto simili. L’obiettivo è garantire una maggiore chiarezza e protezione per i cittadini in caso di incidenti e di utilizzo di tali veicoli sulle strade italiane.