ROMA – Giovedì 20 gennaio a Roma, presso il Cnel (viale David Lubin 2, inizio ore 9,30), è in programma la presentazione del Rapporto sull’evoluzione del mercato del lavoro e delle imprese nel settore terziario, commercio e servizi della regione Lazio. Il Rapporto, realizzato da un team interdisciplinare di ricerca coordinato dall’Università degli Studi Roma Tre, è giunto alla sua quinta edizione ed è stato commissionato dall’Osservatorio di Ebit Lazio, l’Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi, costituito da Confcommercio e dai sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

All’evento interverranno il presidente del Cnel, Tiziano Treu; i vertici di Ebit Lazio, il presidente Guido Lazzarelli e il vice presidente Vittorio Pezzotti; la responsabile scientifica del Rapporto, prof.ssa Silvia Ciucciovino, insieme ai curatori della ricerca; l’assessore alle Attività produttive e Pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli; l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Claudio Di Berardino; il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco; i segretari generali regionali dei sindacati: Alessandra Pelliccia (Filcams), Stefano Diociaiuti (Fisascat), Giuliana Baldini (Uiltucs).

Il Rapporto rappresenta una fotografia fedele dell’economia e dell’occupazione regionale nel terziario sviluppata nella duplice prospettiva datoriale e sindacale, in virtù del contributo del Comitato di Programmazione e Indirizzo coordinato dalla prof.ssa Fabiola Lamberti. La ricerca, aggiornata al primo semestre del 2021, offre dati e strumenti valutativi molto utili per mettere a punto le strategie in grado di rilanciare il settore. Lo studio è composto da due sezioni, uno dedicato alle dinamiche economiche e alle imprese del settore, l’altro relativo alle performance dell’occupazione e della domanda di lavoro. Nelle sue 90 pagine sono presenti dati, tabelle e grafici su imprese attive e cancellazioni, Cassa integrazione, e-commerce, domanda di lavoro e andamento delle posizioni lavorative, tassi di ricollocazione.

Tra le fonti utilizzate ci sono Inps, Istat, Banca d’Italia, Camere di Commercio, CICO. I dati contenuti nella ricerca offrono uno spaccato preciso delle dinamiche in atto nel terziario del Lazio, a beneficio anche di chi è impegnato nelle relazioni industriali e nello sviluppo di un settore indubbiamente trainante per l’economia regionale, ma che è ancora interessato da tante fragilità.

Si tratta di una metodologia di analisi che, avvalendosi di dati che vengono esaminati volutamente sia dalla parte datoriale che da quella sindacale, può avere l’ambizione di diventare una ‘buona pratica’ in tutti i settori di attività.

I giornalisti sono invitati a partecipare all'evento.

CNEL, viale David Lubin 2 – Giovedì 20 gennaio (ore 9,30 – 13,30)

