L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è atteso oggi di ritorno in Brasile dopo tre mesi di permanenza negli Stati Uniti, ma il suo arrivo non avviene in un clima di serenità. Il pericolo di nuovi disordini dopo l’assalto alle istituzioni dell’8 gennaio scorso preoccupa le autorità locali, che hanno predisposto diverse misure di sicurezza in previsione di possibili atti di violenza da parte dei sostenitori dell’ex capo di Stato.

Bolsonaro dovrebbe atterrare alle 7:10 ora locale (12:10 ora italiana) con un volo della compagnia aerea Gol che arriverà a Brasilia da Orlando, in Florida. Il divieto di transito nel corso principale che porta alla zona dei palazzi delle istituzioni prese d’assalto a gennaio dalle turbe bolsonariste è solo una delle misure di sicurezza messe in atto dalle autorità dello Stato di Brasilia.

Il possibile ritorno di Bolsonaro avviene in un momento delicato per il Brasile, che sta vivendo una crisi politica e sanitaria senza precedenti. Il paese è tra i più colpiti al mondo dalla pandemia di Covid-19, con oltre 13 milioni di casi e oltre 330mila morti. Inoltre, la politica brasiliana è stata scossa da scandali di corruzione e da polemiche sui diritti umani, in particolare sui diritti delle minoranze e sulla questione ambientale.

Il presidente attuale, Luiz Inacio Lula da Silva, si trova attualmente a riposo nella sua residenza ufficiale, a causa di una polmonite. Nonostante la sua assenza, Lula sta lavorando a distanza per cercare di affrontare le sfide del paese e rispondere alle critiche del suo predecessore.

Bolsonaro, da parte sua, ha criticato aspramente le misure di lockdown imposte dai governatori locali per contrastare la diffusione del virus, definendole “dittatoriali” e “inutili”. Inoltre, l’ex presidente ha negato ripetutamente la gravità della pandemia e ha promosso il trattamento precoce con farmaci non approvati, suscitando forti polemiche tra i medici e gli esperti.

Il ritorno di Bolsonaro in Brasile potrebbe rappresentare un’ulteriore minaccia per la stabilità del paese. Il clima di tensione e di polarizzazione politica, alimentato dalle posizioni estreme dell’ex presidente e dei suoi sostenitori, potrebbe degenerare in nuovi atti di violenza e disordine. Tuttavia, le autorità locali sono pronte a fare fronte a ogni eventualità e a garantire la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni.