E’ iniziato oggi l’ultimo viaggio della regina Elisabetta verso la dimora finale della sua sepoltura. Il corpo della sovrana, morta giovedì all’età di 96 anni, sarà traslato nelle prossime ore dalla residenza di Balmoral per essere portato in corteo attraverso un percorso che passerà per alcune altre città scozzesi (Aberdeen, Perth, Dundee) fino a Edimburgo, dove è prevista la sua prima esposizione pubblica.

Il via al corteo è annunciato attorno alle 10 locali (le 11 in Italia) e l’arrivo a Edimburgo nel giro di sei ore. Nella capitale della Scozia, l’omaggio pubblico è previsto per 24 ore nella giornata di lunedì, poi martedì il feretro sarà trasferito in aereo a Londra fino a Buckingham Palace e da mercoledì verrà esposto per 4 giorni nel Palazzo di Westminster, prima dei funerali solenni di Stato fissati per lunedì 19. Intanto il nuovo re Carlo III ha in programma oggi una riunione con i rappresentanti del Commonwealth, l’organismo che raduna Paesi dell’ex impero di cui è presidente d’onore.