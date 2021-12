Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà ha annunciato all’assemblea di Montecitorio che oggi il governo porrà la questione di fiducia alla Camera sulla Manovra.

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sulla Manovra economica avranno inizio oggi dalle 17.15 nell’Aula della Camera.

Il tetto di 240 mila euro in vigore dal 2011 per i massimi vertici della P.a potrà essere superato: un emendamento alla manovra, approvato in Senato, prevede, infatti, che anche per i vertici si applichino gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali. La misura vale anche per le aziende partecipate non quotate. La misura è destinata ad avere effetti dal 2023 e non sarà annuale perché sarà fatta sulla base del rinnovo dei contratti. L’ok definitivo al provvedimento è previsto nella stessa nottata o nella mattinata del 30.