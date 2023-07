I vettori ferroviari sono attualmente in sciopero dalle 3 del mattino e lo sciopero terminerà alle 15, dopo che il ministro dei Trasporti ha ordinato una riduzione del periodo di stop in risposta alla posizione espressa dalla Commissione Garante degli scioperi. Inizialmente, lo sciopero era stato proclamato per 24 ore dai sindacati, ma è stato ridotto dopo il tavolo convocato al Ministero dei Trasporti per cercare di revocarlo. I passeggeri hanno subito disagi e sono stati costretti a riprogrammare i loro viaggi, mentre i pendolari hanno dovuto trovare alternative. A Napoli, alcuni treni sono stati cancellati a causa dello sciopero, ma al momento la situazione alla Stazione Centrale è tranquilla. Molti passeggeri si stanno informando tramite i tabelloni luminosi delle destinazioni dei treni. Ci sono state alcune cancellazioni a causa dello sciopero che coinvolge Trenitalia ed Italo, ma la situazione al momento è sotto controllo e non ci sono particolari disagi.