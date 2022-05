Oggi sciopero generale della scuola che dopo sette anni dall’ultimo sciopero corale, scende in piazza con Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals, Gilda e Anief, con docenti, dirigenti scolastici e Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari) contro la riforma del reclutamento e della formazione iniziale inserita nel decreto-legge 36, in fase di conversione in parlamento. Ma lo sciopero è anche volto ad ottenere un rinnovo del contratto di categoria, atteso da tre anni e mezzo, con gli stipendi bloccati al 2018 ed erosi dall’inflazione, per effetto della guerra in Ucraina, verso il 5,5/6% solo nel 2022. Inoltre, si chiede la tutela dei precari storici che proprio dal decreto-legge in questione non verrebbero, a parere dei sindacati, adeguatamente tutelati.