L’Italia celebra un altro successo alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie a Luigi Samele, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola. L’atleta azzurro ha superato l’egiziano Ziad Elsissy nella finalina, aggiudicandosi così il terzo posto.

Questo bronzo rappresenta la seconda medaglia per l’Italia ai Giochi di Parigi, dopo l’argento di Filippo Ganna nella cronometro individuale di ciclismo su strada. Ganna, nonostante l’amarezza per non aver conquistato l’oro, ha sottolineato la difficoltà della gara e la soddisfazione per essere riuscito a raggiungere il podio dietro il formidabile belga Remco Evenepoel.

Filippo Ganna ha commentato il suo secondo posto paragonando la sua esperienza a quella di una Ferrari che arriva seconda, esprimendo un misto di orgoglio e rammarico. La cronometro di 32,4 km ha visto Ganna affrontare una prova impegnativa, con un rischio di caduta evitato per un soffio. Alla fine, il ciclista azzurro ha chiuso con un tempo di 36:27.08, dietro a Evenepoel e davanti al connazionale Wout van Aert.

Ganna ha espresso la speranza che il suo argento possa dare la spinta necessaria alla squadra italiana per replicare il successo ottenuto alle Olimpiadi di Tokyo, dove aveva conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre su pista. Ora, il focus si sposta sulle competizioni a squadre che si terranno a Parigi dal 5 al 7 agosto, dove Ganna e il suo team cercheranno di aggiungere altre medaglie al bottino italiano.

Nonostante il tempo avverso, Ganna ha ricevuto il supporto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Coni Giovanni Malagò e del numero uno della Federciclismo. Ganna ha concluso con parole di incoraggiamento per tutti gli atleti italiani, sottolineando la loro determinazione e il desiderio di superare il record di medaglie ottenuto a Tokyo.

L’obiettivo dell’Italia è chiaro: continuare a vincere e superarsi, mantenendo alta la bandiera tricolore nel cielo di Parigi.