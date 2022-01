Omelia no vax a Casorate Primo, comune a confine con la provincia di Milano, nella parrocchia di San vittore Martire. Durante l’omelia della messa di fine anno, il parroco, don Tarcisio Colombo, ha criticato i vaccini e la linea adottata dal governo per contrastare la pandemia. Parole che hanno suscitato la reazione dei fedeli, molti dei quali hanno lasciato la messa. A darne notizia il quotidiano “La provincia pavese”. Ma don Tarcisio si è difeso così dicendo: “Nella vita bisogna sapere ascoltare anche chi ha un’opinione diversa dalla propria. Se in questa fase storica si dice qualcosa di diverso sulla pandemia rispetto al sentire comune si viene additati come ‘no vax'”.