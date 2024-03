Il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha emesso una sentenza di 20 anni di carcere per il giovane diciassettenne accusato dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto. La richiesta di 20 anni di carcere è stata formulata dal procuratore Francesco Regine e accolta dal giudice Umberto Lucarelli, mentre l’avvocato dell’imputato aveva precedentemente chiesto una messa in prova per il suo assistito, richiesta non accolta dal giudice.

La madre di Cutolo, Daniela Di Maggio, ha espresso gratitudine per la sentenza, definendola una pagina di storia e un segnale potente per la società civile. Ha ringraziato la giustizia, il pm, l’avvocato e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia durante questo difficile percorso. Di Maggio ha evidenziato l’importanza di questa sentenza nel garantire che i minori non si sentano impuniti e smettano di portare armi illegali in strada.

La sentenza ha provocato momenti di tensione all’esterno del Tribunale dei Minorenni di Napoli, dove parenti del giovane condannato hanno urlato contro gli amici e la famiglia di Cutolo. Tuttavia, i giovani amici del musicista hanno intonato un coro chiedendo giustizia per Cutolo, mentre i parenti del condannato si sono allontanati.

La richiesta di messa in prova per il 17enne imputato è stata respinta dal giudice, sottolineando la gravità del crimine e la necessità di una pena esemplare. I genitori di Cutolo hanno sottolineato la necessità di interventi seri del governo per affrontare il problema delle armi in mano ai minori e hanno manifestato la loro delusione per il fatto che la pena per il condannato sarà ridotta a causa della sua minore età.

La sentenza rappresenta un passo importante verso la ricerca di giustizia per l’omicidio di Cutolo, ma anche un segnale per la necessità di affrontare seriamente il problema della violenza giovanile e delle armi illegali.