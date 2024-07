Il 23 settembre sarà una data cruciale nel caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin: Filippo Turetta, accusato del delitto, comparirà in Corte d’Assise. Turetta ha deciso di rinunciare all’udienza preliminare prevista per il 16 luglio, preferendo affrontare direttamente il processo, in accordo con il suo difensore Giovanni Caruso.

Turetta, 22 anni, ha scelto di rinunciare al passaggio davanti al Gup per accelerare il corso della giustizia. Secondo il suo avvocato, questa scelta riflette un percorso di maturazione personale e la volontà di affrontare le conseguenze del gravissimo delitto nel modo più rapido possibile. Il collegio giudicante sarà presieduto dal giudice Stefano Manduzio.

La difesa di Turetta non richiederà una perizia psichiatrica, a meno che non emergano nuove esigenze durante il processo. Questo significa che non sarà accertato se Turetta fosse capace di intendere e volere al momento dell’omicidio. Gli atti dell’inchiesta rivelano che Turetta era ossessionato dall’idea di laurearsi insieme a Giulia, come dimostrato da un messaggio WhatsApp del febbraio 2023. Non si era rassegnato alla fine della relazione e agiva come se fosse sicuro di riconquistarla.

La premeditazione è un elemento centrale del caso. La sera del delitto, il 10 novembre 2023, Turetta aveva portato con sé due zainetti: uno con regali per Giulia e l’altro con un kit per l’omicidio, contenente coltelli, nastro adesivo, sacchi neri e una lista di istruzioni dettagliate.

Davanti al collegio giudicante, Turetta dovrà rispondere alle accuse formulate dal Pm Andrea Petroni, che includono omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. Per questi reati, non è previsto il ricorso al rito abbreviato, rendendo inevitabile il processo in aula.

Dopo il delitto, Turetta era fuggito, tenendo l’Italia col fiato sospeso per otto giorni fino alla sua cattura in Germania. La vicenda ha suscitato una forte partecipazione emotiva e rabbia per il fenomeno dei femminicidi, che da allora ha fatto altre vittime. Turetta è detenuto nel carcere di Montorio a Verona dal 25 novembre scorso.