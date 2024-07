L’omicidio di Serena Mollicone, trovata morta il 1° giugno 2001 in un boschetto ad Arce (Frosinone), resta senza colpevoli. La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l’assoluzione già decisa in primo grado per Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, sua moglie Annamaria e il figlio Marco. Anche gli altri due imputati, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, sono stati assolti. La sentenza, accolta in un silenzio irreale in aula, ha scosso profondamente la famiglia di Serena.

Consuelo Mollicone, sorella di Serena, ha espresso amarezza e delusione, definendo la sentenza una mancanza di giustizia. Antonio Mollicone, zio della vittima, ha ribadito la necessità di continuare a cercare la verità e ottenere giustizia per Serena.

Franco e Marco Mottola, presenti in aula, hanno reagito con emozione alla lettura del verdetto, dichiarando che finalmente è stata fatta giustizia e ribadendo la loro innocenza.

L’impianto accusatorio della Procura Generale, che aveva chiesto condanne oltre i vent’anni per i Mottola, non ha retto. L’accusa sosteneva che Marco Mottola aveva colpito Serena Mollicone, provocandole un grave trauma, e che la famiglia aveva poi orchestrato un piano per coprire l’accaduto, abbandonando il corpo della ragazza nel bosco. Tuttavia, le prove non sono state considerate sufficienti per condannare gli imputati.

Il caso rimane irrisolto, lasciando la morte di Serena Mollicone senza responsabili ufficiali.