Arriva anche in Italia la variante Omicron del Covid-19, dopo Belgio, Germania ed Inghilterra. Una sequenza riconducibile alla nuova variante è stata, infatti, identificata su un cittadino campano, vaccinato con due dosi, sbarcato qualche giorno fa a Malpensa dal Mozambico. Il “paziente zero” italiano” è stato sottoposto tampone quando è sbarrato nello scalo lombardo, risultando in seguito positivo al Covid. Si sono eseguiti anche riscontri sui famigliari conviventi, residenti in Campania. E’ stato il laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano a sequenziare la nuova variante. Il paziente ha riscontrato lievi sintomi. Il ministero della Salute ha intanto bloccato i voli da 7 Paesi dell’Africa meridionale, sollecitando le Regioni a rafforzare il tracciamento dei passeggeri giunti dalle zone a rischio. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti h chiesto “immediati provvedimenti di controllo alle frontiere e di valutare ulteriori scelte di contenimento dei flussi di ingresso verso l’Italia”. Il ministero Salute ha raccomandato alle Regioni di rafforzare e monitorare il tracciamento e il sequenziamento in caso di viaggiatori da Paesi, o in caso di focolai, caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi.