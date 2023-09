“Aver posto all’attenzione mondiale il tema della lotta ai trafficanti di esseri umani, rappresenta un atto di coraggio e un importante risultato ottenuto dal presidente Giorgia Meloni all’assemblea dell’Onu. Soprattutto perché questa sfida è stata lanciata in maniera costruttiva, ponendo alla base il diritto di ogni persona a non dover emigrare e la necessità di cooperare per la crescita economica delle nazioni africane”

Lo afferma il copresidente del gruppo dei conservatori al parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia.

“Il tema dei migranti entra di diritto nell’agenda mondiale. Non era mai stato posto in maniera così netta e forte all’assemblea generale dell’Onu, anche perché il Presidente del Consiglio italiano ha voluto fornire alternative alla migrazione di massa, come il piano Mattei per l’Africa, spiegando che solo aiutando queste popolazioni nei loro Paesi si potranno sconfiggere gli schiavisti del terzo millennio. Forte anche il richiamo di Meloni a un’altra sfida fondamentale per il futuro, l’intelligenza artificiale con i suoi rischi e opportunità. Altro tema che, come per i migranti, sarà al centro del G7 del 2024 in Italia”.