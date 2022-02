“Il rischio di un grande conflitto in Ucraina è reale”. Lo ha sottolineato la riunione d’urgenza del consiglio di sicurezza, l’Onu. Rischio che deve essere prevenuto a tutti i costi. Per gli Stati Uniti quello della Russia è stato non solo “un attacco all’Ucraina”, ma “un attacco alla sovranità di ogni stato membro dell’Onu” che “avrà conseguenze rapide e gravi”.

L’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia ha affermato: “Rimaniamo aperti alla diplomazia e a una soluzione diplomatica ma non permetteremo nuovo bagno di sangue” nel Donbass. Ha replicato l’ambasciatore ucraino, Sergiy Kyslytsya: “Siamo impegnati per la strada diplomatica ma siamo sulla nostra terra. I confini – ha concluso – non cambieranno”.