“Oggi diamo il via ufficialmente alla programmazione 2021-27 dei fondi SIE per il Lazio. 4,4 miliardi di euro, di cui 1,8 per lo sviluppo della nostra regione, con cui metteremo in campo azioni per la competitività delle nostre imprese e del nostro territorio.

Ricerca, innovazione, sostenibilità, inclusione, territorio sono le parole chiave con cui, grazie alle risorse europee, possiamo costruire un nuovo modello di sviluppo.”

Lo ha dichiarato oggi all’evento “Lazio Presente con l’Europa nel Futuro” Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, durante il tavolo tematico dedicato al Fesr che si è svolto oggi pomeriggio al Palazzo dei Congressi all’Eur nel corso della manifestazione “Lazio presente con l’Europa nel futuro”.

“Mentre parliamo sono aperti più di 10 bandi regionali e stiamo lavorando per pubblicarne altrettanti. Si tratta di un’occasione unica, grazie alla quale possiamo costruire un’idea di sviluppo diverso, più inclusivo e sostenibile” ha concluso Orneli.