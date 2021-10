ROMA – L’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata organizza per domani, 20 ottobre, in occasione della Giornata mondiale per l’osteoporosi, l’evento “Osteoporosi: multidisciplinarità e percorsi dedicati”, presso l’aula Falchi del complesso ospedaliero, in piazza San Giovanni in Laterano, 76. Dalle 14,50 alle 15,10 si terranno i saluti istituzionali della direzione strategica aziendale. Subito dopo si alterneranno gli interventi della dottoressa Maria Domenica Comerci e della dottoressa Assunta Santonati. A seguire gli interventi della dottoressa Daniela Bosco con “Storia della ladra silente” e della dottoressa Maria Giovanna Graziani che tratterà delle malattie gastrointestinali e della salute dell’osso. Alle 15,40 il dott. Lucio Fortunato tratterà “La donna, neoplasie della mammella e la Breast unit”, mentre il dott. Mauro Minelli parlerà delle Neoplasie della prostata e la salvaguardia dell’osso. Di malattie infettive, immunitarie e cortisone nella salute dell’osso parlerà la dottoressa Fiorella Di Sora. Il dott. Felice Occhigrossi tratterà la problematica di quando l’osteoporosi fa male, mentre il dott. Pasquale Ialongo indicherà come fare la diagnosi di osteoporosi. L’incontro terminerà con i saluti delle associazioni dei pazienti con l’Onlus Domina.