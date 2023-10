VITERBO- Nei bar aderenti in tutto il territorio della Tuscia, ad ogni donna che ordinerà un caffè, verranno consegnate una penna brandizzata e la brochure informativa del percorso senologico della Asl. Iniziativa del progetto Un desiderio di Irene e della Breast unit viterbese.

La prevenzione inizia dal bar, almeno quella per il tumore al seno. Nell’ambito di Ottobre rosa, il mese della prevenzione del tumore della mammella promosso dalla Regione Lazio, torna l’ormai tradizione appuntamento con “Un caffè in rosa”, l’iniziativa che, quest’anno, si svolgerà dal 7 al 22 ottobre, coinvolgendo decine di bar su tutto il territorio della Tuscia al fine di raccogliere fondi destinati a sostenere progetti dedicati alle donne operate al seno, sotto l’egida della Breast unit della Asl di Viterbo, coordinata dalla dottoressa Agnese Fabbri.

Un caffè in rosa è organizzato dalla Asl di Viterbo, dalle associazioni Un desiderio di Irene, Beatrice onlus e Aman, da Confartigianato Viterbo e da Ancos Confartigianato.

Negli esercizi pubblici che hanno aderito all’iniziativa nel mese di ottobre, a ogni cliente donna che ordinerà un caffè verranno consegnato in omaggio una penna brandizzata “Un desiderio di Irene” e anche distribuita una brochure informativa per orientare ai servizi e i percorsi messi in campo dalla Breast unit della Asl di Viterbo. Le clienti che riceveranno gli omaggi potranno anche partecipare al contest Instagram postando una foto dal bar in cui li hanno ricevuti, utilizzando gli hashtag #uncaffeinrosa e #undesideriodiirene e taggando Confartigianato Viterbo e Asl Viterbo.

Per chi poi volesse contribuire con una offerta libera a sostenere il progetto di benessere psicofisico per donne operate di tumore al seno Un desiderio di Irene, all’interno dei bar aderenti ci saranno dei salvadanai per le donazioni.

Ecco, di seguito, i bar che hanno aderito all’edizione 2023 di “Un caffè in rosa”.

Bar Cittadella della salute (Viterbo)

Bar Marcos (Viterbo)

Brutti ma Buoni (Viterbo)

Caffè Capoccetti (Viterbo)

Caffè Fiorentini (Viterbo)

Caffè Roma Pasticceria (Soriano nel Cimino)

Chalet Garbini (Viterbo

Chic Caffè (Viterbo)

Caffè Rossini (Viterbo)

Cinecaffè Bar (Vitorchiano)

Ellera Caffè Snack Bar (Viterbo)

Happines caffè (Viterbo)

Il Borgo (Bagnaia – Viterbo)

Mama’s Cafè (Viterbo)

Morgana Cafè Bistrot (Viterbo)

Pasticceria Caffetteria Armante (Viterbo)

Sirio Bar (Ospedale Belcolle – Viterbo)

T-Bar (Viterbo)

Twins Bar (Soriano nel Cimino)