Shabbar Abbas, accusato dell’omicidio di sua figlia Saman nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è stato estradato dal Pakistan in Italia ed è giunto a Roma. Abbas ha viaggiato a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, atterrando a Ciampino poco dopo la mezzanotte.

Una volta sbarcato dall’aereo, Shabbar Abbas è stato preso in consegna dalla polizia presso l’ufficio di polizia giudiziaria dello scalo romano, dove gli è stato notificato il decreto di custodia cautelare e il verbale. Successivamente, è stato trasferito in un carcere della capitale, in attesa della sua definitiva traduzione in una casa circondariale emiliana a disposizione dell’autorità giudiziaria di Reggio Emilia.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato l’estradizione, sottolineando l’importanza di compiere un passo avanti nella ricerca della giustizia dopo l’atroce delitto di Saman Abbas. Anche la premier Giorgia Meloni ha lodato l’estradizione come un passo fondamentale per consentire alla giustizia di seguire il suo corso.

Il processo contro Shabbar Abbas e altri quattro familiari per l’omicidio di Saman è in corso davanti alla Corte di assise di Reggio Emilia. Il fratello minore di Saman sarà sentito come testimone il 8 settembre, in presenza e non più tramite collegamento video. Carabinieri e Procura di Reggio Emilia accusano Shabbar Abbas di aver agito in concorso con altri parenti, inclusi cugini e zii, per l’omicidio di Saman Abbas, la cui salma fu sepolta in un casolare diroccato e ritrovata solo successivamente.

L’estradizione di Shabbar Abbas rappresenta un passo significativo nel perseguimento della giustizia per questo tragico caso che ha scosso l’opinione pubblica italiana.