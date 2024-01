I Paesi baltici, da lungo tempo preoccupati di una potenziale invasione da parte di Mosca, hanno preso l’iniziativa nel rafforzare le proprie difese lungo i confini con la Russia e la Bielorussia. L’annuncio è stato fatto dal Ministero della Difesa estone, che ha dichiarato che Lituania, Lettonia ed Estonia costruiranno “strutture difensive anti-mobilità” nei prossimi anni per scoraggiare e, se necessario, difendersi da possibili minacce militari.

Questi tre Stati, ex repubbliche dell’URSS fino al 1991, sono convinti sostenitori dell’idea che, se la Russia non verrà fermata in Ucraina, il presidente Vladimir Putin potrebbe attaccare anche i Paesi membri della NATO, iniziando da quelli vicini ai confini russi e bielorussi. Questa accusa è stata sollevata anche dal presidente americano Joe Biden nel suo sforzo per ottenere nuovi aiuti per l’Ucraina dal Congresso.

Nel frattempo, l’Ucraina continua a condurre attacchi con droni sulle infrastrutture energetiche russe, dimostrando così la propria capacità di reazione alle forze russe. Fonti di intelligence militare hanno rivendicato la responsabilità di un raid su un deposito di petrolio nella regione di confine di Bryansk, in cui sono andati distrutti quattro grandi serbatoi. Questi attacchi simbolici sono una risposta alle azioni russe in Ucraina, anche se non raggiungono la stessa portata.

Nel frattempo, la polemica tra Mosca e Parigi continua riguardo ai presunti “mercenari francesi” al servizio di Kiev, che le forze russe affermano essere stati uccisi in un bombardamento su Kharkiv. La Francia ha smentito tali accuse definendole una “grossolana manipolazione russa”, ma la Russia insiste e ha convocato l’ambasciatore francese esprimendo preoccupazione per il coinvolgimento crescente della Francia nel conflitto.

Infine, il ministro degli Esteri ucraino ha denunciato che fino al 95% dei componenti critici delle armi russe distrutte in Ucraina provengono da Paesi occidentali, mettendo in discussione l’efficacia delle sanzioni occidentali contro la Russia. Nonostante i successi rivendicati, il governo di Kiev sottolinea la necessità di un impegno più serio dell’Occidente nel limitare la produzione di armi da parte della Russia.