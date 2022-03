Al via ieri a Vicenza “Winter”, il delivery jewellery show di Palakiss business center.

“Con questa edizione di marzo, Palakiss completa l’offerta del quartiere fieristico di IEG concorrendo con la sua delivery hall alla realizzazione del più importante hub internazionale del gioiello in Europa. Da 22 anni siamo presenti a Vicenza, e oggi il nostro business center dedicato al Cash & Carry si presenta con il nome di “Delivery – Hall 10”, il padiglione dedicato alla commercializzazione sul pronto. – dichiara l’amministratore delegato di Palakiss Andrea Marcon – Palakiss consolida così la sua presenza come un vero e proprio marketplace funzionale e indispensabile per le aziende del settore orafo-argentiero, che andrà a implementare l’offerta di prodotti grazie alla possibilità della vendita diretta”.

I buyer, i grossisti, i dettaglianti che saranno in città per gli eventi di Palakiss e Vicenzaoro di marzo, utilizzeranno per accedere ad entrambe le manifestazioni fieristiche, un unico badge di ingresso; ci si potrà quindi spostare da un padiglione all’altro senza limitazioni.

Gli espositori del Palakiss avranno l’occasione di presentare le proprie collezioni, in oro 18k o 14kt, argento, acciaio con pietre naturali, collane, bracciali, orecchini, orologi e accessori fashion, ad una platea ancora più ampia di operatori del settore, italiani ed esteri.

Molte aziende produttrici saranno presenti al Palakiss, in rappresentanza dei principali distretti del gioiello, Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, ma anche dall’estero, Turchia, Polonia, Portogallo, India, Spagna.

Tra i progetti futuri, la realizzazione di un’area dedicata al mondo delle gemme e delle pietre preziose, che sarà ospitato in sala Diamante. Il progetto, in collaborazione con le più importanti categorie di pietre preziose e gemme italiane ed internazionali, prevede di ospitare non solo le aziende di pietrai, ma anche i produttori di macchinari e tecnologie specifiche per il settore delle gemme, dagli strumenti per l’analisi e la certificazione gemmologica oltre a quelli dedicati al taglio e alla pulitura delle gemme.

Palakiss è aperto per gli operatori del settore, da oggi 17 marzo al 20 marzo 2022 dalle ore 9.00 alle ore 19.00, mentre il 21 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

www.palakiss.com

CHI SIAMO

Palakiss organizza 4 eventi fieristici, WINTER, SPRING, SUMMER ai quali si aggiunge l’esclusivo appuntamento denominato Natale Oro/FALL dedicato agli acquisti in occasione delle festività natalizie.

Palakiss, che ad oggi conta circa 18mila operatori all’anno e circa 100 aziende espositrici, si pone come strumento di business per la piccola e media impresa, nonché come trampolino di lancio per l’economia locale e nazionale del settore con lo sguardo sempre rivolto al pubblico, ai retailer e ai dettaglianti italiani e internazionali.

Il business center di Vicenza – con i suoi 5.000 metri quadrati, operativi 365 giorni l’anno, strutturati, flessibili e funzionali – è pronto per accogliere e rispondere alle più diverse esigenze delle aziende del settore.

Info per i media

www.meneghinieassociati.it | Cinzia Di Rosa | M +39 347 1010498 | e-mail: dirosa@meneghinieassociati.it