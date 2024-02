ROMA– «Siamo orgogliosi che l’isola di Ponza sia stata inserita dall’autorevole sito European Best Destinations tra le 20 mete turistiche europee da non perdere nel 2024. Un risultato notevole, perché questa speciale classifica viene stilata ogni anno attraverso la selezione di oltre 500 destinazioni e la consultazione di più di 1 milione di viaggiatori provenienti da 172 Paesi diversi. I viaggiatori apprezzano in particolare il clima di festa e accoglienza che caratterizza l’isola pontina insieme alla ricca offerta enogastronomica e, ovviamente, il mare cristallino, le calette e le spiagge», lo dichiara in una nota l’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«La Regione Lazio intende sostenere a Ponza un turismo che sia rispettoso dell’ambiente attraverso interventi a supporto delle infrastrutture e dei trasporti. Per esempio, con il progetto del nuovo porto di Cala dell’Acqua a Ponza, messo a punto dal Cnr insieme all’Università La Sapienza e previsto nel piano regionale approvato in Giunta», aggiunge l’Assessore. «Una riqualificazione logistica e strutturale che abitanti e turisti meritano e che rispetta in pieno le linee dell’amministrazione regionale in tema di sostenibilità. Un nuovo porto più funzionale che garantirà maggiore sviluppo economico e turistico all’insegna del rispetto dell’ambiente», conclude l’assessore Palazzo.