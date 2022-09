L’Italvolley, dopo ben 24 anni, torna ad essere campione del mondo con Ferdinando De Giorgi, al tempo giocatore ed oggi allenatore della squadra che ha dominato dal primo all’ultimo incontro il mondiale e piegato in finale a Katowice, i padroni di casa della Polonia che inseguivano il terzo titolo iridato di fila. L’Italia vince in rimonta. Dopo aver perso il primo set i ragazzi di De Giorgi hanno preso campo e dominato la gara. Alla fine è 3-1 per gli azzurri (22-25, 25-21, 25-18, 25-2). Dopo l’oro europeo di un anno fa, proprio in Polonia i ragazzi azzurri compiono l’impresa e conquistano il quarto mondiale della storia dell’Italvolley. Domani, al ritorno in Italia, la nazionale sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.