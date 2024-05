Nella cerimonia dei David di Donatello 2024, Paola Cortellesi ha conquistato il premio per la migliore attrice protagonista per il suo ruolo nel film “C’è ancora domani”, ottenendo anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.

La vittoria non si è limitata a Cortellesi, poiché Emanuela Fanelli è stata premiata come migliore attrice non protagonista per lo stesso film, mentre il premio per il miglior attore non protagonista è andato a Elio Germano per “Palazzina Laf”.

La serata ha raggiunto il culmine con una standing ovation nello studio 5 di Cinecittà per Vincenzo Mollica, insignito del David speciale per il suo straordinario contributo nel raccontare per oltre quarant’anni il mondo dello spettacolo in Italia.