ROMA- Nell’odierna messa a san Pietro, 55esima giornata mondiale della pace e giornata dedicata a Maria, Papa Francesco dice basta alla violenza sulle donne: “Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne – ha detto il pontefice – Quanta violenza c’è nei confronti delle donne! Basta! Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità, non da un angelo, no direttamente: da una donna. Il nuovo anno inizia nel segno della Madre. Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere. Le madri, le donne guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita: guardando con il cuore, riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza”. Papa Francesco ha aggiunto. “C’è bisogno di gente in grado di tessere fili di comunione, che contrastino i troppi fili spinati delle divisioni. Le madri sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace. Così riescono a trasformare le avversità in opportunità di rinascita e in opportunità di crescita. Lo fanno perché sanno custodire, sanno tenere insieme i fili della vita. Maria mette a confronto esperienze diverse, trovando i fili nascosti che le legano. Nel suo cuore, nella sua preghiera compie questa operazione straordinaria: lega le cose belle e quelle brutte; non le tiene separate, ma le unisce”. Nell’Angelus ha poi ricordato come bisogna essere “artigiani di fraternità”, ringraziando il presidente della Repubblica per gli auguri e ricordando come la giornata mondiale per la pace sia stata istituita nel 1968 da Paolo VI. “La pace si costituisce con il dialogo e tra le generazioni con l’educazione e il lavoro. Senza questo manca il fondamento della pace stessa”- ha evidenziato il Pontefice.