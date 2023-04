La Pasqua, la festa cristiana che celebra la risurrezione di Gesù Cristo, è una fonte di speranza per molti credenti e non solo. In particolare, il Papa Francesco ci invita a guardare avanti e ad avere fede nel futuro grazie all’esempio delle donne del Vangelo, che non si fermarono di fronte al sepolcro vuoto ma corsero a dare l’annuncio ai discepoli.

In una celebrazione tenutasi nella basilica vaticana, il Papa ha sottolineato come la Pasqua sia in grado di spingerci oltre il senso di sconfitta che spesso ci assale di fronte alle difficoltà della vita. Citando il potere del male e delle ingiustizie presenti nel mondo, il Papa ha ricordato che la resurrezione di Cristo ha cambiato la storia e ci dà la forza necessaria per uscire dai nostri sepolcri di delusione e sfiducia.

Durante la celebrazione, il Papa ha anche battezzato otto adulti provenienti da diverse parti del mondo. Inoltre, domani mattina pronuncerà il messaggio ‘Urbi et Orbi’, nel quale si prevede un nuovo appello per la pace, considerate le tensioni che stanno aumentando in molte parti del mondo.

La Pasqua è quindi un momento di rinascita e di rinnovata speranza per tutti, grazie alla fede nella risurrezione di Gesù e nel suo potere di cambiare le nostre vite e la storia dell’umanità intera.