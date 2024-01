Papa Francesco ha celebrato la Messa dell’Epifania nella Basilica di San Pietro, davanti a oltre seimila fedeli, offrendo un’omelia che ha approfondito il significato dei Magi come simbolo di ricerca di Dio e speranza per l’umanità.

Il Papa ha descritto i Magi come un’immagine dei popoli in cerca di Dio, degli stranieri guidati verso il monte del Signore, dei lontani che ora possono udire l’annuncio della salvezza e di tutti gli smarriti che rispondono al richiamo di una voce amica. Francesco ha anche sottolineato come i Magi rappresentino il pellegrinaggio di ognuno di noi, dal lontano alla vicinanza.

Nel delineare gli insegnamenti tratti dalle azioni dei Magi, il Pontefice ha evidenziato tre atteggiamenti significativi: gli occhi puntati verso il cielo, i piedi in cammino sulla terra e il cuore prostrato in adorazione. Gli occhi rivolti al cielo simboleggiano l’attesa di una luce che illumini il senso della vita, mentre i piedi in cammino sulla terra indicano il cammino della fede nel mondo. Infine, il cuore prostrato in adorazione rappresenta la risposta al mistero di un Dio che si è fatto uomo.

Francesco ha esortato la Chiesa a seguire l’esempio dei Magi, a guardare verso l’alto con speranza e a mettere Dio al centro anziché dividersi per idee personali. Ha enfatizzato la necessità di camminare nel mondo come testimoni del Vangelo e di adorare il Dio che si manifesta nella piccolezza, negli incontri quotidiani e soprattutto nei volti dei più poveri.

Il Papa ha richiamato l’attenzione sulla mancanza di adorazione nella società contemporanea, invitando a recuperare questa pratica e riconoscere Gesù come nostro Dio e Signore. Ha concluso l’omelia chiedendo la grazia di non perdere mai il coraggio di essere cercatori di Dio, uomini di speranza e intrepidi portatori della luce di Cristo nel mondo.

Prima della celebrazione, Papa Francesco ha salutato le monache benedettine provenienti dall’Argentina, che ora risiedono nel Monastero Mater Ecclesiae nei Giardini Vaticani, un luogo che per quasi un decennio è stato la casa del Papa emerito, Benedetto XVI.