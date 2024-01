Nell’ultima intervista a Che Tempo Che Fa su Nove, Papa Francesco ha dichiarato di essere “ancora vivo” e di continuare a servire la Chiesa finché si sente in grado di farlo. Rispondendo alla domanda sulle possibili dimissioni, ha affermato che non è al centro dei suoi pensieri, ma è una possibilità aperta per tutti i Papi. Ha sottolineato che finché si sente di servire, andrà avanti.

Il Pontefice ha condiviso le sue preoccupazioni sulla situazione in Medio Oriente, soprattutto riguardo al conflitto tra Israele e Palestina. Ha denunciato il commercio delle armi come causa delle guerre prolungate e ha esortato alla pace tra i due popoli.

Rispondendo alle domande sulle decisioni difficili, come quella recente sulle benedizioni gay, Papa Francesco ha parlato del prezzo di solitudine che può derivare da scelte non sempre accettate. Ha sottolineato l’importanza di aiutare le persone a trovare la strada indicata dal Signore anziché condannarle.

Sulla questione delle coppie gay, il Papa ha affermato che la Chiesa deve benedire tutti, ma le persone devono poi discernere la strada che Dio indica loro. Ha invitato a non condannare fin dall’inizio, ma ad aiutare le persone nel loro cammino di fede.

Il Papa ha confessato la sua umanità e ha chiesto sempre di pregare per lui, riconoscendo le proprie debolezze e la necessità dell’aiuto divino per rimanere fedele alla sua vocazione.

Infine, ha annunciato il desiderio di visitare l’Argentina quest’anno, manifestando preoccupazione per le sofferenze del popolo argentino. Ha anche anticipato un viaggio in Polinesia ad agosto, esprimendo la sua apprensione per l’escalation bellica mondiale e la capacità autodistruttiva dell’umanità, paragonandola alla paura dell’Arca di Noè.