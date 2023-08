Il 1° settembre, in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, si inaugura il periodo del Creato che durerà fino al 4 ottobre. In questa data, il Papa Francesco ha annunciato la pubblicazione di una nuova esortazione apostolica che definisce come una “seconda Laudato si'”, la quale verrà presentata in occasione della festa di San Francesco d’Assisi.

Papa Francesco ha rivelato che questa nuova parte della Laudato si’, inizialmente accennata durante un incontro con una delegazione di avvocati del Consiglio d’Europa lo scorso 21 agosto, non sarà una nuova enciclica, ma un’importante esortazione apostolica. Il Pontefice ha invitato tutti a unirsi nell’impegno di custodire il creato come un dono sacro del creatore. Ha sottolineato la necessità di schierarsi dalla parte delle vittime di ingiustizie ambientali e climatiche e di porre fine alla “insensata guerra alla nostra casa comune”, definendola una “terribile guerra mondiale”.

Nell’udienza generale, il Papa ha anche menzionato la famiglia Ulma, che presto sarà beatificata, esortando a prendere esempio da loro. Questa famiglia ha sacrificato la propria vita per salvare perseguitati ebrei, rappresentando l’eroismo e la santità nelle piccole azioni quotidiane. Papa Francesco ha invitato tutti a unirsi agli sforzi dei fratelli e delle sorelle cristiani nel preservare il dono del creato.

Il Papa ha anche annunciato il suo prossimo viaggio in Asia, in Mongolia, e ha chiesto il supporto delle preghiere dei fedeli durante questa visita. In questo contesto, Papa Francesco ha dimostrato l’importanza della spiritualità, dell’impegno sociale e della custodia dell’ambiente come elementi fondamentali della sua missione.