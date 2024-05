Il problema della bassa natalità rimane al centro dell’attenzione in Italia e in Europa, con sempre più culle vuote e una prospettiva meno rosea per il futuro. Papa Francesco ha preso la parola agli Stati generali della natalità, sollecitando i governi a un impegno più forte e a politiche coraggiose per supportare le giovani coppie. Queste, spesso alle prese con precarietà e difficoltà nell’accesso all’alloggio, rischiano di rinunciare alla procreazione.

Il Pontefice ha sottolineato la necessità di garantire alle madri la possibilità di conciliare lavoro e cura dei figli, ma ha anche criticato aspramente il business degli anticoncezionali, evidenziando come gli investimenti in questi settori contrastino con la promozione della vita.

Tuttavia, non sono mancate le tensioni durante l’evento, con manifestazioni e scontri che hanno reso necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza. Il Papa ha ribadito che la vita umana è un dono, respingendo le teorie che ritengono la crescita della popolazione come una minaccia per il pianeta. Ha invece individuato nell’egoismo e nel consumismo le vere minacce alla felicità e alla speranza per il futuro.

Papa Francesco ha anche lanciato un monito sullo stato attuale dell’Europa, descrivendola come un continente sempre più vecchio e rassegnato, incapace di apprezzare la bellezza della vita nella civiltà del dono.

Le sue parole hanno ricevuto plauso da alcuni esponenti politici, mentre altri hanno espresso critiche, evidenziando le divisioni ancora presenti sul tema della natalità e della conciliazione tra lavoro e famiglia.