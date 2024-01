Nella celebrazione della Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco cinque anni fa, il Pontefice ha messo in guardia contro l’uso di parole violente e tossiche sui social media. Durante l’omelia nella basilica di San Pietro, Papa Francesco ha sottolineato come la società e i social accentuino la violenza delle parole, esortando i fedeli a abbracciare la “mitezza della Parola che salva”. Il Papa ha consigliato di portare sempre con sé il Vangelo, definendolo una bussola che può orientare nella vita quotidiana.

Non è la prima volta che Papa Francesco critica il linguaggio negativo sui social media. In passato, ha condannato l’uso di media digitali, in particolare dei social media, definendoli luoghi di tossicità, odio e diffusione di notizie false. Nel contesto delle festività natalizie, il Papa aveva denunciato il “tempo del trucco, non solo della faccia ma anche dell’anima” attraverso i social.

Durante l’Angelus, Papa Francesco ha affrontato anche le questioni internazionali, esprimendo preoccupazione per i conflitti in Ucraina, Israele, Palestina e altre parti del mondo. Ha invocato la pace e ha annunciato un anno dedicato interamente alla preghiera in vista del Giubileo del 2025, sottolineando l’importanza della preghiera nella vita personale, nella Chiesa e nel mondo.