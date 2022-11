Papa Francesco lancia un appello a collaborare con il nuovo Governo per il bene del Paese, visto che ha già cambiato troppi governi e dice: “Auguro il meglio”. Sulla situazione delle navi con i migranti nel Mediterraneo, il Papa ribadisce che è necessario “salvare la vita” ma è l’Europa che non deve lasciare sola l’Italia sulla situazione particolare di queste ore al largo della Sicilia. Sulla prima donna premier, Papa Francesco commenta: “E’ una sfida! Il nuovo governo incomincia adesso e gli auguro il meglio perché il governo è per tutti e gli auguro il meglio perché possa portare l’Italia avanti”.

Da Meloni in serata è arrivato subito un ringraziamento al Papa scrivendo: “Ascoltiamo sempre con grande attenzione le parole del Santo Padre che sono un perenne monito alla saggezza e alla carità. E lo vogliamo ringraziare sentitamente per il suo incoraggiamento e soprattutto per il suo invito alla concordia nazionale e internazionale. Le grandi sfide che abbiamo davanti non si possono vincere se non unendo gli sforzi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà”.