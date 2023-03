Papa Francesco si sta riprendendo bene dalla sua degenza ospedaliera presso il Policlinico Gemelli di Roma. Dopo un decorso clinico normale, il Santo Padre ha cenato con il personale medico e di assistenza che lo sta assistendo durante questo periodo.

Secondo quanto comunicato dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, Papa Francesco ha mangiato una pizza in compagnia dei suoi assistenti, medici, infermieri e personale della Gendarmeria. In seguito, ha letto alcuni quotidiani e ripreso a lavorare.

Il rientro del Pontefice alla Casa Santa Marta è previsto per la giornata di domani, a seguito dei risultati degli ultimi accertamenti svolti questa mattina. Bruni ha confermato che il Papa sarà presente in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore, a condizione che il suo rilascio dall’ospedale avvenga come previsto.

L’annuncio della buona salute di Papa Francesco e della sua partecipazione alla celebrazione domenicale in piazza San Pietro sono state accolte con grande gioia dai fedeli di tutto il mondo. La degenza ospedaliera del Santo Padre è stata un momento di preoccupazione per tutti coloro che lo amano e lo seguono, ma l’ottimismo e la speranza hanno prevalso in questo momento di difficoltà.

Ci auguriamo che Papa Francesco possa riprendersi completamente e che possa continuare a guidare la Chiesa cattolica con la sua saggezza e il suo carisma. La sua partecipazione alla celebrazione domenicale in piazza San Pietro sarà un momento di grande emozione per tutti i fedeli che potranno rivedere il loro amato leader spirituale in buona salute.