Le dichiarazioni del Papa riguardo al coraggio di alzare la bandiera bianca hanno scatenato reazioni contrastanti in Ucraina, con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba che ribadisce la determinazione del paese nel continuare la lotta. “La nostra bandiera è gialla e blu. Questa è la bandiera con la quale viviamo, moriamo e vinciamo. Non alzeremo mai altre bandiere”, ha sottolineato.

Le parole di Papa Francesco sono state interpretate come un appello al negoziato, ma l’Ucraina, dopo due anni di guerra, rifiuta qualsiasi idea di resa. Kuleba ha espresso gratitudine per le preghiere del Pontefice e ha ribadito la speranza di una sua visita apostolica in Ucraina.

Anche il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, ha sottolineato la determinazione del popolo ucraino nel resistere all’aggressione russa, invitando chiunque a visitare il paese per vedere la situazione con i propri occhi.

Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere, con il ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné che ha sottolineato la necessità di confrontarsi con la Russia in modo deciso, evidenziando il rischio di concedere terreno a un’espansione russa.

Tuttavia, le parole del Papa sono state oggetto di forte critica da parte della comunità ucraina in Italia, con il presidente dell’Associazione cristiana degli ucraini, Oles Horodetskyy, che le ha definite sconvolgenti, imbarazzanti e offensive. Horodetskyy ha ribadito la ferma determinazione dell’Ucraina nel difendere la propria vita e la propria casa, sottolineando la delusione nel sentirsi chiedere di arrendersi anche dal Papa.

Dall’altra parte, Mosca ha interpretato l’appello del Papa come un messaggio all’Occidente, invitandolo a riconsiderare le proprie ambizioni e ad ammettere gli errori commessi. Secondo il ministero degli Esteri russo, l’Ucraina è stata usata dall’Occidente come strumento per perseguire i propri interessi, portando alla situazione di stallo attuale.

Le dichiarazioni del Papa hanno quindi scatenato un acceso dibattito su come affrontare la crisi in Ucraina, con posizioni divergenti tra chi invita al dialogo e chi ribadisce la necessità di resistere all’aggressione russa.