Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dopo un ricovero durato dal 7 giugno. Durante il suo soggiorno in ospedale, è stato sottoposto a un intervento addominale. Il Papa è uscito dall’ingresso principale su una sedia a rotelle e ha salutato i pazienti e i giornalisti presenti. Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, si è recato a Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla Madonna. Attualmente, si trova presso le suore dell’Istituto Maria Santissima Bambina in via Paolo VI, dove partecipa al Capitolo Generale. Si tratta di una visita privata.

La sala stampa vaticana ha comunicato che l’Angelus di domenica 18 giugno e le udienze programmate per i prossimi giorni sono confermate. Tuttavia, è stata annullata l’udienza generale del mercoledì 21 giugno per permettere al Santo Padre di recuperare completamente dopo l’intervento.

Al momento della sua uscita dall’ospedale, Papa Francesco ha dichiarato ai microfoni di Rai News: “Sono vivo”. Ha ringraziato i giornalisti per il loro servizio e ha attraversato le due ali di cronisti e pazienti applauditi mentre era sulla sedia a rotelle.

Fin dalle prime ore del mattino, una folla di fedeli e giornalisti si era radunata al Policlinico Gemelli in attesa delle dimissioni del Papa. I medici e gli infermieri si sono affacciati alle finestre per salutarlo. Il professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato Papa Francesco, ha confermato che il Papa sta bene e che ha ripreso il lavoro. Ha spiegato che il Papa farà la convalescenza a Santa Marta e che sarà un Papa più forte in futuro.

Il chirurgo Sergio Alfieri ha raccontato che il Papa lo ha ringraziato e gli ha chiesto di pregare per lui. Inoltre, ha avuto un colloquio personale con un collega malato, dimostrando così la sua dedizione al ministero sacerdotale.